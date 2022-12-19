В Красноярске на «Столбах» проложили новый «познавательный» маршрут

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В Красноярске проложили новый маршрут на «Столбах». Он находится в районе фан-парка «Бобровый лог» – деревянная тропа идет через метеорологическую площадку и заканчивается на орнитологической смотровой. По пути следования тропы расставлены различные стенды с информацией про местных птиц и советами, как поддержать животных зимой.

На самой На метеорологической площадке установили несколько приборов, с помощью которых можно узнать все о погоде: термометр, барометр, гигрометр, флюгер, снегомерную рейку и «ловец облаков», который поможет с определением типа облачности.

Общая протяженность тропы составляет около 600 метров. Ее торжественно открыли представители «Столбов», Минприроды, председатель экологического комитета Заксобрания Виталий Дроздов и глава агентства по туризму Ольга Василенко.