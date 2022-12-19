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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:33

Жене погибшего на стройплощадке в Красноярске рабочего выплатят 600 тысяч рублей за моральный вред

Трагедия случилась в марте 2022 года
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд признал законным требование прокуратуры выплатить жене погибшего на стройке рабочего компенсацию морального вреда. Женщина получит 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась в марте 2022 года в Свердловском районе города. На стройплощадке микрорайона «Тихие зори» с высоты 10-го этажа рухнул подъемник, в котором находились рабочие.

Два человека погибли, один был доставлен в больницу.

Дело взяла на контроль прокуратура. По факту смерти рабочих ведется уголовное дело. Кроме того, в суде находится иск о компенсации морального вреда и по второму погибшему, а также о признании трудовых отношений с тем работником, который оказался в медучреждении.