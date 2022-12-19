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НовостиОбщество19 декабря 2022 6:58

Новой молодежной столицей Красноярского края в 2023 году будет Назарово

На протяжении следующих 12 месяцев в городе будут проходить различные мероприятия на популяризацию молодежной политики
Татьяна ИЛЬИНА
Молодежной столицей края в 2023 году будет Назарово

Молодежной столицей края в 2023 году будет Назарово

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыпове выбрали новую молодежную столицу Красноярского края. В 2023 году звание перейдет к Назарово, сообщает правительство региона.

Весь следующий год в Назарове будут проходить разные мероприятия, объединенные одной целью – продвинуть новые идеи в молодежной политике и популяризировать ее возможности.

Необычный проект в крае существует с 2017 года. За звание молодежной столицы города борются в конкурсе. Основными критериями отбора является эффективность работы штабов флагманских программ, готовность софинансировать проект и наличие мест для проведения мероприятий.