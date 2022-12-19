В Красноярском крае проживает 2 578 человек без гражданства какой-либо страны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае специалисты насчитали 2 578 лиц без гражданства какой-либо страны. Об этом сообщает Красноярскстат со ссылкой на данные Всероссийской переписи-2020.

В переписи населения принимали участие, как граждане РФ, так и иностранцы, проживающие в стране не менее 1 года. По данным на октябрь 2021 года, численность граждан России в крае составила 99,6% - 2 595 432 человека. Из них двойное гражданство указали 2353 человека.

Иностранцев в Красноярском крае насчитали 8 816 человек. 65,2% - граждане стран СНГ. При этом по переписи 2010 года их доля составляла 82%, а в 2002 – 94%. Можно сделать вывод, что в Красноярский край на ПМЖ все чаще перебираются граждане стран дальнего зарубежья.

Однако большая часть красноярских иностранцев, как и прежде, представляют знакомые государства: Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан. Граждан других стран в крае – 572 человека, еще 2 274 человека не указали страну. Ну и 2578 человека сообщили, что не имеют гражданства какой-либо страны.