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НовостиОбщество19 декабря 2022 5:02

Красноярский журналист нашел точную дату смерти командора Резанова в хранилище госархива

В Википедии уже исправили данные
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: vk.com/muzhshinsky

Фото: vk.com/muzhshinsky

В Красноярске журналист Андрей Мужщинский опубликовал запись в соцсетях, в которой разрушает миф о дате смерти знаменитого командора Резанова.

Путешественник Николай Резанов объехал едва ли не половину мира, а его история любви с дочерью коменданта Сан-Франциско Кончитой легла в основу рок-оперы «Юнона и Авось». Умер командор в Красноярске, где и был похоронен.

Сегодня у Резанова в городе целых две могилы – один памятник стоит на Троицком кладбище, другой – на площади около концертного зала, где он был похоронен изначально.

Дат смерти у знаменитого путешественника тоже несколько – по крайней мере, было. Андрей Мужщинский отыскал в метрической книге Воскресенского собора запись, где четко прописано число 14 марта 1807 года.

Эта дата сейчас стоит в «Википедии».