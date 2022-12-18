В Железногорске спасли убежавшего от мамы за самолетом мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

17 декабря в Железногорске полицейские вернули родителям их трехлетнего сына, который случайно в время прогулки. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Растерянного ребенка на улице заметил местный житель. Он сразу вызвал полицию, но мальчик толком объяснить сотруднику ПДН ничего не мог, лишь назвал свое имя.

Начались поиски родителей, но вскоре отец мальчика сам позвонил в полицию. Оказалось, что юный железногорец гулял с мамой, она на несколько секунд отвлеклась на младшего ребенка, которому несколько месяцев от роду.

Именно в этот момент в небе пролетал самолет, который привлек внимание ребенка, он побежал за ним и потерялся. Как сообщили "КП-Красноярск" в пресс-службе краевого Главка, ребенок пробыл на улице около получаса, пока его не нашел прохожий.

Малыша в итоге передали отцу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.