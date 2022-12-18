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НовостиОбщество18 декабря 2022 7:24

В Красноярске собираются застроить 8-й микрорайон Солнечного

Рядом – кладбище Бадалык
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске собираются застроить 8-й микрорайон Солнечного

В Красноярске собираются застроить 8-й микрорайон Солнечного

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют застроить участок 8-го микрорайона в Солнечном. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Данный участок на сегодняшний день представляет собой огромный пустырь на въезде в Солнечный. Соседствует с ЖК «Снегири» на востоке и с кладбищем Бадалык – на юге. Как именно собираются застраивать территорию у кладбища пока непонятно, но известно, что планируется многоэтажная застройка.

На сегодняшний день мэрия объявила публичные слушания по вопросу застройки участка. Точное время начала слушаний станет известно позднее.