В Красноярске собираются застроить 8-й микрорайон Солнечного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют застроить участок 8-го микрорайона в Солнечном. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Данный участок на сегодняшний день представляет собой огромный пустырь на въезде в Солнечный. Соседствует с ЖК «Снегири» на востоке и с кладбищем Бадалык – на юге. Как именно собираются застраивать территорию у кладбища пока непонятно, но известно, что планируется многоэтажная застройка.

На сегодняшний день мэрия объявила публичные слушания по вопросу застройки участка. Точное время начала слушаний станет известно позднее.