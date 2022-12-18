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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 5:53

Жителя Красноярского края осудили на 12 лет за продажу наркотиков

Приговор вступил в законную силу
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жителя Красноярского края осудили на 12 лет за продажу наркотиков

Жителя Красноярского края осудили на 12 лет за продажу наркотиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре осудили 31-летнего мужчину, который торговал наркотиками. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Ранее судимый северянин продавал запрещенные вещества прямо в своей квартире в Дудинке. Полицейские выяснили, что он продал клиенту 8 граммов наркотика. При обыске полицейские нашли у мужчины 50 пакетиков с гашишем и марихуаной общей массой 45 граммов.

В итоге суд признал жителя Дудинки виновным в продаже наркотиков. Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии.