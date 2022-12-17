В Туве в ДТП погиб глава хурала Дзун-Хемчикского района

В Туве в ДТП погиб глава хурала Дзун-Хемчикского райна Фото: Мария ЛЕНЦ

В Республики Тува в дорожно-транспортном происшествии погиб глава Дзун-Хемчикского района Мерген Монгуш. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. Он выразил соболезнования семье, родным и близким: «Его жизнь трагически оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия. Мерген Кожумаевич пользовался заслуженным доверием земляков, недавно возглавил Хурал представителей Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва». Семье будет оказана материальная помощь.

Мергену Монгушу было 53 года. На пост он был назначен весной 2022 года. Обстоятельства трагедии пока неизвестны, республиканская полиция устанавливает причины, был ли это несчастный случай или в том была чья-то вина.