В Красноярском крае в 2023 году обустроят 136 дворов и 60 парков и скверов Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Красноярском крае планируется обустроить 136 дворов и 60 общественных пространств. Их выбрали сами жители региона во время прошедшего голосования. Такие цифры озвучила перед депутатами краевого Заксобрания замминистра строительства Елена Цитович.

В уходящем 2022 году в крае на формирование комфортной городской среды было выделено около 3 миллиардов рублей, из которых 60% - доля краевого бюджета. На долю сельских поселений пришлось 48%, остальные – это городские территории. Причем многие были выполнены настолько удачно, что стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». В их числе общественные пространства в Дивногорске, Сосновоборске, Железногорске и Ужуре.

Следующее голосование по выбору объектов на благоустройство пройдет весной 2023 года – выбирать будут то, что войдет в список на обновление в 2024 году.