В Красноярске застройщики не могут продать значительную долю квартир в новостройках Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске застройщики не могут продать значительную долю квартир в новостройках. Как только затевается возведение того или иного дома, активно начинают продвигать его, рекламировать, всеми силами привлекают покупателей. Однако когда приходит момент заселения, множество окон в новом доме так и остаются темными.

Аналитики Минстроя России (портал наш.дом.рф) приводят данные по краю на декабрь 2022 года. Всего в стадии строительства 1 573 тысячи квадратных метров. При этом продажи открыты на 1 171 тысячу квадратов. Из последней цифры: уже проданы 421 тысяча квадратов – это 27 %, нераспроданы 750 тысяч квадратов – то есть 48 %. И еще 26 % возводимого жилья пока не продается.

О чем это говорит? Ни один застройщик не будет работать себе в убыток, следовательно, он должен компенсировать часть своих затрат на непроданные квартиры – за счет уже состоявшихся покупателей. Сегодня стоимость 1 квадратного метра в новостройках варьируется на уровне 89 339 рублей. Вот и делайте выводы.