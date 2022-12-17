В Зеленогорске полиция раскрыла дистанционное мошенничество Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция Зеленогорска раскрыла дистанционное мошенничество, совершенное при покупке авиабонусов. Некоторое время к сыщикам обратился 39-летний местный житель. Он признался, что хотел приобрести бонусы, которыми авиакомпании поощряют своих клиентов. На глаза ему попалось объявление в интернете. Под объявлением – телефон продавца. Связался с ним. Сошлись на цене в 6050 рублей. Зеленогорец перевел деньги с карты на карту и стал ждать, когда ему пришлют билеты. Однако, как мы понимаем, ничего такого не случилось: продавец перестал выходить на связь.

Полиция вышла на след мошенника. Это житель Сахалинской области, 21 год, ранее в поле зрения полиции не попадал, на скамье подсудимых не сидел. Деньги зеленогорца, полученные обманом, потратил. За совершенное мошенничество с использованием электронных средств платежа ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Полицейские просят с осторожностью совершать интернет-покупки. Если в отношении вас совершено преступление, незамедлительно сообщите об этом в полицию.