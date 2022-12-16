В Дубае представили грибы и мед из Красноярского края

Фото: Минсельхоз Красноярского края

Красноярский край поучаствовал в выставке «Organic & Natural Products Expo» в Дубае. Регион на своем стенде представил сельхозпродукцию и дикоросы 10 компаний края – мед, протертые ягоды, варенье, натуральные масла, грибы, косметику из натуральных ингредиентов и так далее.

– Мы рады, что удалось представить на этой выставке сибирскую дикоросную и сельскохозяйственную продукцию, в том числе грибы лисички, — отметил глава сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Всего красноярцы представили около 120 товаров, все – с «сибирским» колоритом.