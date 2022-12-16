В Хакасии начали строить визит-центр у «Тропы Предков»

Фото: туристский информационный центр Хакасии

В Хакасии началось строительство визит-центра возле популярного туристического объекта, известного как Тропа Предков. По задумке в нем можно будет спланировать маршрут, а заодно ознакомиться с достопримечательностями и природой Тропы. Также будут традиционные сувенирные лавки и кафе.

Также обустроят территорию вокруг будущего визит-центра. Там сделают парковку для авто, освещение и места торговли.

По плану визит-центр откроют к лету 2023 года, к началу турсезона. После этого в планах – благоустройство самой Тропы Предков.