С экс-директора Татышев-парка взыскали почти 5 миллионов рублей за взятку в виде двух автомобилей

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Бывшего директора Татышев-парка Максима Бархатова признали виновным в получении взяток и отмывании доходов. Ему назначили 6 лет колонии строго режима и штраф в размере 580 тысяч рублей, сообщает прокуратура Красноярского края.

Кроме этого, было установлено, что Максим Бархатов в 2019 году получил взятку в виде двух автомобилей – «Лексуса» и «Мерседеса», а также топливной карты с ежедневным лимитом 250 литров. Взамен мужчина помогал руководителю коммерческой организации с получением договоров господряда. Всего было заключено 13 договоров на общую сумму более 28 миллионов рублей.

Машины затем продали. От сделки экс-директор парка заработал почти 5 миллионов рублей. Эту сумму прокуратура решила взыскать в доход государства, суд решение поддержал.