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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 5:11

В Красноярске директора школы олимпийского резерва будут судить за сбитого насмерть пешехода

Ей грозит до 12 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске директора школы олимпийского резерва будут судить за сбитого насмерть пешехода. Фото: скриншот из видео

В Красноярске директора школы олимпийского резерва будут судить за сбитого насмерть пешехода. Фото: скриншот из видео

В Красноярске до суда дошло дело директора школы олимпийского резерва Юлии Шевчук, которая насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Все случилось 1 сентября 2022 года. Нетрезвая 46-летняя женщина ехала на Audi Q5 по проспекту Мира на скорости 67 км/ч при разрешенной 40 км/ч. В итоге у дома №128 она сбила 59-летнего пешехода, тот был пьян и переходил не по «зебре». Мужчина погиб.

В крови обвиняемой выявили 0,55 промилле алкоголя. Экспертиза подтвердила - если бы она соблюдала скоростной режим, трагедии можно было избежать. Женщина свою вину признала и выплатила родственникам погибшего компенсацию морального и материального вреда – 3,1 млн рублей.

В ее отношении завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 16 декабря стало известно, что материалы направлены в суд. Юлии Шевчук грозит до 12 лет колонии.