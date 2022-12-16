В Красноярске из-за заболеваемости ОРВИ в школах на дистант перешел 121 класс Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 121 класс в 39 школах перешел на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

При этом в семи детских садах города закрыты 9 групп. Однако ни один детский сад или школа не закрыты. Дмитрий Горяев напомнил, что образовательные учреждения переходят на дистант при заболеваемости в школе или класса более 20% учеников.

Он так же призвал родителей не заниматься лечением ребенка самостоятельно или оставлять его дома «отлежаться». При первых симптомах необходимо сразу обращаться к врачу.