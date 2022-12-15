В Красноярском крае под следствие из-за майских пожаров попали 4 главы посёлков и 4 энергетика

Роман Тютюник Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае под следствие из-за серьезных майских пожаров попали 4 главы посёлков и 4 энергетика. Об этом сообщил прокурор региона Роман Тютюник во время выступления на пленарном заседании по вопросам защиты от паводков и пожаров регионов Сибири.

Глав поселков и энергетиков обвиняют в халатном отношении к уборке свалок и обслуживанию электросетей. Из-за возникших массовых пожаров жилья лишились сотни семей.

Также сейчас прокуратура готовится поддержать обвинение руководителя отдела Лесопожарного центра. Он не смог проконтролировать обстановку в Богучанском районе, где сгорел лес. Причиненный ущерб – свыше 700 000 000 рублей.