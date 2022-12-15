Фото: Прокуратура

В Партизанском районе рухнула водонапорная башня. Как рассказали в прокуратуре, сейчас из-за этого около 20 домов на улице Ленина остались без воды. Ведомство проводит проверку.

Водонапорная башня 2008 года постройки находится в собственности у Партизанского сельсовета. К ней не были подключены никакие социально значимые объекты.

Специалисты выяснили, что 13 декабря в системе подачи воды образовалась наледь. Когда её начали отогревать, то металлическое основание не выдержало и накренилось, в результате чего башня просто рухнула. К счастью, никого рядом не было.

- Коммунальными службами незамедлительно организованы ремонтно-восстановительные работы, подвоз воды жителям согласно графику. Обслуживающей организацией планируется закупка модульной насосной станции взамен разрушенной башни, - пояснили в прокуратуре.