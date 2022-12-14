В Туве будут судить подрядчика, похитившего деньги на строительство дома для сирот

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве предстанет перед судом местная жительница, которую обвиняют в мошенничестве. Индивидуальная предпринимательница в мае 2020 года заключила госконтракт с «Госстройзаказом» на строительство двухквартирного дома для детей-сирот. Дом должен был быть построен в селе Суг-Аксы Сут-Хольского района за 1,6 млн рублей.

Позже женщина предоставила госзаказчику документы о том, что строительство якобы выполнено в полном объеме. На деле же работы не были доведены до конца, а сама мошенница положила себе в карман более 300 тысяч рублей.

Теперь ее планируют судить – не только за мошенничество, но также и за подделку официального документа. В целом ей грозит до шести лет тюрьмы.