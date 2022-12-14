В Красноярске засыпали песком опасную снежную горку

Фото: МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские взяли на контроль опасные снежные горки. Некоторые из них стихийные, и при этом, выходят на проезжую часть – как, например, горка на улице Петра Подзолкова, которую недавно заметили автоинспекторы.

Опасную горку насыпали в жилом комплексе «Преображенский», не уведомив власти. В итоге полицейские передали информацию в городские службы, на место выехали коммунальщики и засыпали горку песком, чтобы она стала непригодна для катания.

– С приходом зимы появилась угроза травмирования на дороге из-за стихийных снежных горок. Нередко дети катаются с опасных склонов вблизи дорог, а взрослые равнодушно проходят мимо и не реагируют на ситуацию, а порой и сами демонстрируют им плохой пример, – отметили в полиции.