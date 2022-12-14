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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:30

Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за отказ заселить в гостиницу пассажиров задержанного рейса из Красноярска

Сумма – 30 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за отказ заселить в гостиницу пассажиров задержанного рейса из Красноярска

Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за отказ заселить в гостиницу пассажиров задержанного рейса из Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания по своей инициативе задержала рейс из Красноярска в Якутск. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, пассажиров не заселили в гостиницы и не накормили, несмотря на длительное ожидание.

Если рейс задерживается на 8 часов и более, авиаперевозчик должен предоставить прохладительные напитки, горячее питание и гостиницу с оплатой трансфера. АК «Якутия» себя этим утруждать не стала.

В итоге на авиакомпанию завели административное дело по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. В итоге суд принял решение оштрафовать «Якутию» на 30 тысяч рублей.