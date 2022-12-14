В Красноярском крае в ДТП на трассе пострадали три человека. Фото: ГИБДД Красноярск

14 декабря в Уярском районе на трассе Р-255 столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД Красноярского края.

Авария случилась на 910 километре. «Газель» двигалась в сторону Канска и по касательной столкнулся с грузовиком «Шанкси», а также с «Ладой Калиной», которые двигались по встречному направлению. В итоге пострадали три пассажира легковушки.

На место аварии выехал начальник уярской госавтоинспекции. На участке осуществляется реверсивное движение.