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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 3:49

В Красноярском крае в ДТП на трассе пострадали три человека

Авария произошла в Уярском районе
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае в ДТП на трассе пострадали три человека. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярском крае в ДТП на трассе пострадали три человека. Фото: ГИБДД Красноярск

14 декабря в Уярском районе на трассе Р-255 столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД Красноярского края.

Авария случилась на 910 километре. «Газель» двигалась в сторону Канска и по касательной столкнулся с грузовиком «Шанкси», а также с «Ладой Калиной», которые двигались по встречному направлению. В итоге пострадали три пассажира легковушки.

На место аварии выехал начальник уярской госавтоинспекции. На участке осуществляется реверсивное движение.