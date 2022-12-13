Названы победители российского конкурса «Энергия воды»

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале декабря РусГидро объявила имена победителей XIV ежегодного конкурса «Энергия воды» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, энергетики Дальнего Востока и деятельности компании. В 2022 году участие в мероприятии приняли более 50 журналистов из разных регионов России, они прислали 230 работ.

В номинации «Лучший блогер» 1 место занял фоторепортаж красноярского блогера Сергея Токарева, посвященный Богучанской ГЭС и ее сотрудникам. В номинации «Энергия – людям» 3 место занял репортаж Светланы Юдиной (издание «Комсомольская правда - Красноярск») о работе Богучанской ГЭС и ее влиянии на развитие Красноярского края.

Победителями конкурса «Энергия воды» за публикации о Богучанской ГЭС становились авторы и творческие группы ГТРК Красноярск, СТС-Прима (Красноярск), «Деловой квартал», «Лаборатория новостей» (Красноярск), «Советское Приангарье» (Кодинск), «Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), блогеры из Новосибирска и Красноярска.

В 2021 году в номинации «Лучший тележурналист» 1 место занял корреспондент теле-радиокомпании «Прима-ТВ» Евгений Шиповский, автор серии сюжетов о Богучанской ГЭС, а в номинации «Лучший автор» Татьяна Аронова («Комсомольская правда - Красноярск») получила 3 место за репортаж о Богучанской ГЭС и экологической акции «оБРЕГАй».

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Конкурс «Энергия воды» учрежден РусГидро и проводится с 2008 года. За это время на конкурс прислано более 2 200 работ из разных регионов России, дипломантами стали более 330 журналистов и блогеров. Цели конкурса - привлечение российских СМИ к всестороннему и объективному освещению темы возобновляемых источников энергии и развития энергетики Дальнего Востока, популяризация в обществе темы необходимости модернизации энергетической отрасли.