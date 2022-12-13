Омбудсмен Красноярского края рассказал губернатору о проблемах жителей региона

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске прошла встреча губернатора региона Александра Усса и уполномоченного по правам человека Марка Денисова. Омбудсмен рассказал, что к традиционным вопросам в этом году добавились две крупные темы: пожары в мае и спецоперация. Об этом сообщает правительство региона.

- Жителей волнует, как работает власть в это время: с теми, кого мобилизовали, с их семьями, и кто возвращается сейчас с ранениями. Всегда появляются новые задачи для решения, - рассказал уполномоченный.

Александр Усс отметил, что аппарат уполномоченного играет важную роль в том, чтобы выстроить общение между обществом и властью.