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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:33

В Красноярске массово взламывают аккаунты пользователей Telegram

Пользователям приходит сообщение о подарке в виде преимум-аккаунта
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пользователи Telegram жалуются на взломы их аккаунтов. Доступ к чужой странице открывается после того, как человек проходит по пришедшей в сообщении ссылке.

Само сообщение выглядит достаточно привлекательно. Приходит оно от знакомого человека и звучит так: «Пользователь отправил вам телеграм премиум». Чтобы получить заманчивый приз, надо нажать на ссылку ниже.

Такие сообщения приходят от пользователей

Такие сообщения приходят от пользователей

К сожалению, ведет кнопка в чат-бот, который и взламывает аккаунт. Не спасает и двухфакторная идентификация.

Самый надежный способ спасти свои данные – это написать в другом мессенджере тому, что отправил сообщение и ни в коем случае не открывать ссылку.