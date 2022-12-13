В Красноярске массово взламывают аккаунты пользователей Telegram

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пользователи Telegram жалуются на взломы их аккаунтов. Доступ к чужой странице открывается после того, как человек проходит по пришедшей в сообщении ссылке.

Само сообщение выглядит достаточно привлекательно. Приходит оно от знакомого человека и звучит так: «Пользователь отправил вам телеграм премиум». Чтобы получить заманчивый приз, надо нажать на ссылку ниже.

Такие сообщения приходят от пользователей

К сожалению, ведет кнопка в чат-бот, который и взламывает аккаунт. Не спасает и двухфакторная идентификация.

Самый надежный способ спасти свои данные – это написать в другом мессенджере тому, что отправил сообщение и ни в коем случае не открывать ссылку.