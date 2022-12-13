В Канском районе бухгалтер сельсовета похитила 1,5 миллиона рублей. Фото: прокуратура

В Канском районе завели уголовное дело о хищении более 1,5 миллионов бюджетных рублей. Факт хищения был установлен в ходе прокурорской проверки. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск выяснила в пресс-службе ведомства.

В администрации Сотниковского сельсовета Канского района работала главным бухгалтером 50-летняя женщина. Свой личный профессиональный опыт в денежном выражении она оценила гораздо выше, чем положено было по штатному расписанию. А потому поставила задачу своей подчиненной перечислять на ее банковский счет каждый месяц повышенную зарплату. А когда подчиненная уволилась, главбух продолжила свои махинации уже самостоятельно.

Так продолжалось с 23 марта 2021 года по январь 2022 года. За это время в карман подозреваемой утекло более 1,5 миллионов рублей. Простейшие расчеты – получается, каждый месяц она бонусом забирала по 150 тысяч рублей.

Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество», расследование находится на контроле прокуратуры.