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НовостиОбщество13 декабря 2022 3:57

В Красноярском крае аграрии сельские хозяйства получили 120 миллионов из бюджета

На развитие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае аграрии сельские хозяйства получили 120 миллионов из бюджета

В Красноярском крае аграрии сельские хозяйства получили 120 миллионов из бюджета

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае восемь сельскохозяйственных кооперативов получили помощь из регионального бюджета на общую сумму 120 миллионов рублей. Такая информация появилась на официальном портале правительства региона. Там подчеркнули, что такая форма поддержки существует уже третий год, ее цель – укреплять агробизнес на селе, тем самым повышать качество жизни.

По словам министра сельского хозяйства Леонида Шорохова, в этом году размер грантов увеличился с 5 до 20 миллионов рублей. На эти средства можно приобрести сельхозтехнику и оборудование. Перечень расширен. В частности, в него вошло востребованное оборудование для убоя сельхозживотных и оборудование для первичной переработки молока.

Соискатели грантов софинансируют не менее 10% затрат, остальное возмещает региональный бюджет. В приоритете требований к получателям – количество пайщиков, сроки деятельности. Получили грант – в течение года его нужно освоить и отчитаться.