В Краснотуранске мужчина на Ниве провалился в ледовую трещину посреди водохранилища

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснотуранске 12 декабря посреди замерзшего водохранилища произошло ЧП – 49-летний мужчина на «Ниве» провалился в ледовую трещину. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», к счастью, человек не пострадал.

Все произошло в 1 км от берега. Автолюбитель выехал на лед, но просчитался с безопасным маршрутом и попал в трещину. Машина начала проваливаться вместе с водителем. Существовала реальная угроза гибели мужчины.

К счастью, спасатели успели вовремя. На место на судне на воздушной подушке выезжали специалисты Краснотуранской спасательной станции. Они аккуратно достали мужчину вместе с его автомобилем из воды и льда, а затем транспортировали «Ниву» и водителя на берег.

Напомним, что выход и выезд на лед вне ледовых переправ строго запрещен. На сегодняшний день в регионе действуют всего 11 разрешенных ледовых переправ.