Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 декабря 2022 10:36

В Краснотуранске мужчина на Ниве провалился в ледовую трещину посреди водохранилища

К счастью, его успели спасти
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснотуранске 12 декабря посреди замерзшего водохранилища произошло ЧП – 49-летний мужчина на «Ниве» провалился в ледовую трещину. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», к счастью, человек не пострадал.

Все произошло в 1 км от берега. Автолюбитель выехал на лед, но просчитался с безопасным маршрутом и попал в трещину. Машина начала проваливаться вместе с водителем. Существовала реальная угроза гибели мужчины.

К счастью, спасатели успели вовремя. На место на судне на воздушной подушке выезжали специалисты Краснотуранской спасательной станции. Они аккуратно достали мужчину вместе с его автомобилем из воды и льда, а затем транспортировали «Ниву» и водителя на берег.

Напомним, что выход и выезд на лед вне ледовых переправ строго запрещен. На сегодняшний день в регионе действуют всего 11 разрешенных ледовых переправ.