В Красноярском крае выбрали победителей конкурса проектов по благоустройству

Фото: администрация Красноярска

В Минстрое Красноярского края подвели итоги конкурса проектов по благоустройству. Участники могли предложить свое видение сквера в Емельянове, дворовой территории и территории улиц в краевой столице, сообщает правительство региона.

Победителем в «Лучшем предложении по благоустройству общественной территории» в категории «Городской округ» стала выпускница института архитектуры и дизайна СФУ Алина Новикова. Чтобы создать гармоничный план обустройства территории улиц А. Лебедевой – Диктатуры Пролетариата, девушка изучила историю развития этого места.

Лучшую концепцию благоустройства будущего сквера в Емельянове предложил студент Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Никита Зарытов разделил территорию на несколько зон: спортивную, игровую и тихого отдыха.

А вот в номинации «Лучшее предложение по благоустройству дворовой территории» заявок не было.

Все проекты-победители включили в библиотеку лучших предложений по благоустройству. Теперь ими могут воспользоваться все территории края.