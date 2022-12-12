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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 4:20

В Красноярске погиб водитель на Mitsubishi Lancer после столкновения со столбом

Мужчина не справился с управлением
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Енисейском тракте произошло смертельное ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде-Красноярск» в ГИБДД, 34-летний мужчина на Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в электроопору.

Все произошло 11 декабря около 23:30. Автолюбитель на Lancer ехал по Енисейскому тракту в сторону улицы 9 Мая. 34-летний мужчина не справился с управлением, его занесло и выкинуло на опору линий электропередач, находящуюся с правой стороны по ходу движения.

Во время столкновения водитель получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.