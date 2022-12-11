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НовостиЗвезды11 декабря 2022 4:25

В Красноярске открылась большая межмузейная выставка

Она посвящена Василию Сурикову, и экспонатами поделились несколько музеев
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске два музея открыли большую совместную выставку. Она посвящена Василию Сурикову, и развернута на двух площадках – в художественном музее имени Сурикова и музее-усадьбе художника.

Проект достаточно крупный: насчитывается более 100 экспонатов руки живописца, а также некоторые картины, которые доставили из других музеев. Посмотреть на них можно до марта следующего года.

В частности, Государственный Русский музей передал авторам выставки эскизы четырех Вселенских соборов, Краевой краеведческий музей поделился документальными архивами о жизни Сурикова, а Аскизский краеведческий и музей заповедника «Хуртуях тас» передали некоторые этнографические предметы.