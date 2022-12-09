Отряд «Грома» из Тувы вернулся после длительной командировки на Кавказ

Фото: МВД Тувы

В Туву вернулся сводный отряд полиции, проходивший службу на Северном Кавказе. Отряд был собран в республике и отправлен в полугодичную командировку в Чечню. По возвращению их наградил глава тувинского МВД Сергей Кондрашов.

Медалями «За отличную службу в МВД» II степени отметили сотрудников «Грома» майора Айдыса Ондура, старших лейтенантов Айдына Монгуша и Валентина Шогжала,, капитана Сергека Саин-оола и командира 1-го взвода отдельной роты ППС Орлана Сата. Еще десять человек поощрили Почетными грамотами и Благодарностями МВД.

Отметим, что прибывший отряд был 23-им по счету подразделением из Тувы, проходившим службу в горячем регионе. На смену им уже отправился новый сводный отряд.