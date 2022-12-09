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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:18

Красноярцев просят жаловаться на парковку на газонах

Каждый год фиксируется около 50 таких нарушений
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцев просят жаловаться на парковку на газонах

Красноярцев просят жаловаться на парковку на газонах

Фото: ИВАНОВА Диана

Жителей Красноярска просят сообщать о парковке на газоне. Об этом сообщает городская администрация.

Ежегодно сотрудники мэрии фиксируют около 50 подобных нарушений с помощью автоматической системы видеорегистрации «Дозор-МП». Но чтобы расширить список адресов, которым необходимо уделить внимание, красноярцев просят прислать координаты мест, где часто паркуются на газонах на электронную почту spas@admkrsk.ru.

В письме необходимо указать улицу с номером ближайшего дома. Если же сделать это невозможно, достаточно сослаться на другой ориентир на местности.

Напомним, что для физических лиц за парковку на газоне предусмотрен штраф 2-4 тысячи рублей, для ИП и должностных лиц – 15-30 тысяч рублей, для юридических лиц – 80-100 тысяч рублей.