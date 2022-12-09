Красноярцев просят жаловаться на парковку на газонах Фото: ИВАНОВА Диана

Жителей Красноярска просят сообщать о парковке на газоне. Об этом сообщает городская администрация.

Ежегодно сотрудники мэрии фиксируют около 50 подобных нарушений с помощью автоматической системы видеорегистрации «Дозор-МП». Но чтобы расширить список адресов, которым необходимо уделить внимание, красноярцев просят прислать координаты мест, где часто паркуются на газонах на электронную почту spas@admkrsk.ru.

В письме необходимо указать улицу с номером ближайшего дома. Если же сделать это невозможно, достаточно сослаться на другой ориентир на местности.

Напомним, что для физических лиц за парковку на газоне предусмотрен штраф 2-4 тысячи рублей, для ИП и должностных лиц – 15-30 тысяч рублей, для юридических лиц – 80-100 тысяч рублей.