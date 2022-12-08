Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 9:42

В Красноярском крае откроют два обновленных цифровых кинозала

В поселке Кедровый и селе Тасеево
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: cultura24.ru

Фото: cultura24.ru

В Красноярском крае откроются два обновленных цифровых кинозала – они появятся в селе Тасеево и поселке Кедровый. Как рассказали в правительстве региона, в обоих кинозалах пройдет премьера российского фильма Тень. В Тасеево 8 декабря, а в Кедровом – 22 декабря.

Кинозалы полностью отремонтировали, установили новое оборудование, позволяющее смотреть кино с самым высоким качеством изображения и звука, также есть и формат 3D. А для слабовидящих зрителей предусмотрена возможность тифлокомментирования.