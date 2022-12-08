В Красноярском крае откроют два обновленных цифровых кинозала

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В Красноярском крае откроются два обновленных цифровых кинозала – они появятся в селе Тасеево и поселке Кедровый. Как рассказали в правительстве региона, в обоих кинозалах пройдет премьера российского фильма Тень. В Тасеево 8 декабря, а в Кедровом – 22 декабря.

Кинозалы полностью отремонтировали, установили новое оборудование, позволяющее смотреть кино с самым высоким качеством изображения и звука, также есть и формат 3D. А для слабовидящих зрителей предусмотрена возможность тифлокомментирования.