Самой крупной в Красноярском крае в 2022 году стала взятка в 22,5 миллиона рублей

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В Красноярском крае за 2022 год самой крупной стала взятка в 22,5 миллиона рублей, которую получил руководитель одного из лесничеств. Взамен он предоставлял лесосеки и оказывал покровительство при заготовке древесины, рассказали в ГУ МВД.

Беспрепятственно заготовить лес можно было по цене от 170 тысяч рублей до 22,5 миллионов рублей.

Мужчину задержали во время служебной командировки в Сочи. Во время обыска у него нашли около 700 тысяч рублей.

Кроме него, фигурантами уголовных дел по взяткам стали еще несколько человек из лесничеств других районов, которые покрывали незаконные рубки.

Всего же в этом году было выявлено свыше 220 коррупционных преступлений, из которых 93 совершены в крупном и особо крупном размерах. Средний размер взятки по всем выявленных фактам составляет 1 миллион рублей.