В Красноярске в 2023 году планируют снести 43 аварийных дома Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в следующем году снесут еще 43 аварийных дома в рамках переселения из ветхого жилья. Об этом на брифинге по проекту городского бюджета на 2023-2025 годов сообщил председатель комиссии по горхозяйству Горсовета Красноярска Андрей Козиков.

В следующем году жилья для сирот будет закуплено больше, чем за последние несколько лет. Будет закуплено 580 квартир и жилой дом на 280 помещений.

Из аварийного жилья будет переселено 9 семей. На эти цели из федерального бюджета заложено 150 миллионов рублей.