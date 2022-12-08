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НовостиОбщество8 декабря 2022 6:32

В Красноярске в 2023 году планируют снести 43 аварийных дома

Также планируется приобретение квартир для сирот
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске в 2023 году планируют снести 43 аварийных дома

В Красноярске в 2023 году планируют снести 43 аварийных дома

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в следующем году снесут еще 43 аварийных дома в рамках переселения из ветхого жилья. Об этом на брифинге по проекту городского бюджета на 2023-2025 годов сообщил председатель комиссии по горхозяйству Горсовета Красноярска Андрей Козиков.

В следующем году жилья для сирот будет закуплено больше, чем за последние несколько лет. Будет закуплено 580 квартир и жилой дом на 280 помещений.

Из аварийного жилья будет переселено 9 семей. На эти цели из федерального бюджета заложено 150 миллионов рублей.