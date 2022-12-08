В 2023 году для Красноярска закупят 12 электробусов и 5 зарядных станций

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В 2023 году в Красноярске появятся 12 электробусов и 5 зарядных станций для электрического транспорта. Об этом на брифинге, посвященном городскому бюджету на следующий год, сказал председатель комиссии по горхозяйству Горсовета Красноярска Андрей Козиков.

В текущем году автопарк общественного транспорта в Красноярске пополнился новыми троллейбусами и трамваями, которые должны снизить нагрузку на экологию города. В следующем году появятся еще 12 электробусов – троллейбусов на аккумуляторе, которые могут ездить без сети.

Козиков также отметил, что маршруты общественного транспорта, состоящие на содержании города, являются малорентабельными, но так как они нужны красноярцам, убирать их никто не будет. Новые же маршруты пока на обеспечение муниципалитета брать не планируется, но если такая потребность возникнет, то администрация поможет сохранить важные транспортные линии.