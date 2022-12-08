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НовостиОбщество8 декабря 2022 2:16

В красноярском аэропорту открылась фотовыставка к 200-летию Енисейской губернии

Посетители аэровокзала могут посмотреть 15 кадров – архивных и современных
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: krskstate.ru/

Фото: krskstate.ru/

В красноярском аэропорту открылась фотовыставка, посвященная 200-летию Енисейской губернии. Как рассказали в правительстве, на стендах размещены 15 снимков – архивных и современных. Насладиться ими можно будет до конца 2022 года.

На кадрах запечатлены исторические моменты и известные жители региона. К примеру, есть фотографии с открытия железнодорожного моста через Енисей в 1899 году, посещения Юрием Гагариным строительства Красноярской ГЭС, Леонида Брежнева в Красноярском аэропорту, встреча Виктора Астафьева и Дмитрия Хворостовского.