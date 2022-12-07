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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 15:41

В Хакасии прицеп с дровами отправился в свободный полет и врезался во встречную иномарку

Автомобиль, который перевозил дрова, остался невредим
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Хакасии

Фото: ГИБДД Хакасии

В Хакасии груженый дровами прицеп спровоцировал ДТП. Его владелец ехал на «Ниве», однако на одном из поворотов не справился с управлением. Прицеп отцепился и вылетел на встречку, где врезался в «Рено».

Аварию можно было бы назвать курьезной, однако она едва не обернулась трагедией: в «Рено» пострадали водитель и пассажир, их с травмами передали врачам.

А вот «Нива» и ее владелец остались целы и невредимы. К чести водителя, он не бросил свой прицеп и не сбежал с места аварии, а остался дожидаться ГИБДД.