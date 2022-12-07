Власти Красноярска объяснили, зачем косят траву под снегом

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска объяснили работу коммунальщиков, которые зимой косят траву. По словам чиновников, так они готовятся к весне, «чтобы не было пожаров». К тому же, привести к пожару любой непотушенный окурок может в любое время года.

– Это участки, где работы проводили совсем недавно, осенью, ещё до снега. Если в такие заросли случайно попадет непогашенный окурок, может случиться непоправимое. Рядом - жилые дома, дороги, линии электропередач, – пояснили в мэрии.

Власти добавили, что очередной контракт на выкос сухостоя начал действовать с 8 ноября. Поэтому рабочие чисто физически не успели убрать всю траву до выпадения снега. Более того, заявки на выкос травы все еще поступают.