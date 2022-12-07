В Красноярске новогодние подарки вручат детям на домашнем обучении Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска раздаст новогодние подарки ученикам начальных классов, которые находятся на домашнем обучении. Такое решение в краевом центре было принято впервые, сообщает пресс-служба городской администрации.

В общей сложности сладкие подарки получат более 600 детей. Подробности в мэрии пообещали рассказать позднее – 12 декабря, на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года.

Родителям красноярских школьников расскажут, когда и какие сладкие подарки вручат детям. Напомним, что новогодние сладкие подарки получат так же дети участников СВО.