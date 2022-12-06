В Красноярске модернизируют музей «Мемориал Победы»

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске планируют реконструировать музей «Мемориал Победы». Он будет выполнен без лишнего декора и в новых материалах, рассказали в администрации города.

Концепция площади – показать путь солдата Великой Отечественной войны. Первая зона будет выложена темной брусчаткой, что символизирует начальный, тяжелый период. На второй зоне брусчатка станет светлее, что означает перелом в войне после Сталинградской и Курской битв.

Третья зона, где расположится Вечный огонь, будет выполнена в светлых тонах.

Памятник Неизвестному солдату перенесут в центр площади и развернут к зданию музея. По ходу движения горожане смогут прочитать информацию об участии жителей города и края в войне на информационных стендах.

Фото: администрация Красноярска

Стены музея станут белыми, как и Зал Памяти. В нем дополнительно появятся еще почти 20 тысяч имен погибших в боях красноярцев. Сейчас их только 11 тысяч.

Обновить планируется и зал истории. Он станет более современным.

Разработка проектно-сметной документации начнется в 2023 году.