В Красноярске кондуктор выставил всех пассажиров на улицу из-за неработающего терминала

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске кондуктор автобуса №99 выставил всех пассажиров из транспорта из-за неработающего терминала оплаты. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».

Все произошло около 12 часов 5 декабря на остановке «Северная». Кондуктор при входе пассажиров сначала предупреждал, что оплата только наличными – терминал для карт не работает. А тех, у кого не было с собой материальных денег, просили выйти.

Через несколько остановок работник маршрута и вовсе начал выгонять оставшихся пассажиров с автобуса, несмотря на оплаченный проезд. На возмущения он отвечал, что автобус дальше не поедет, терминал не работает.

Оплату за проезд кондуктор не вернул пассажирам.

Представитель перевозчика 99 маршрута был удивлен, что кондуктор высадил людей с автобуса и пообещал разобраться в случившемся. Деньги за проезд можно вернуть в «Красноярскавтотрансе» по номеру 8-800-33-05-50.