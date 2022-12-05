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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:18

Девятилетняя школьница из Красноярска набрала миллион подписчиков на своем Youtube-канале

Самый популярный ролик – более 37 тысяч просмотров
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: скришот из канала youtube.com/@vikago

Фото: скришот из канала youtube.com/@vikago

Красноярская школьница стала видеоблогером-миллионером. Канал девочки Вика GO набрал 1,1 миллион подписчиков на Youtube.

Вике недавно исполнилось 9 лет, а она уже является успешным видеоблогером. Вместе с мамой она ведет канал на Youtube. Видео девочки набирают десятки тысяч просмотров. Самым популярным роликом стало получение подарков от другого известного блогера – Влада А4, он собрал более 37 тысяч просмотров и 2 тысячи лайков.

В своих видео мама и дочка рассказывают веселые истории из жизни, делятся советами и общаются с подписчиками. Мечта Вики – с помощью своего канала заработать на собачку породы чихуахуа.

Вика с мамой также ведут паблик во Вконтакте, там дела обстоят скромнее – 142 подписчика и в Дзене.