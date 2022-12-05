Роспотребнадзор поделился с красноярцами списком продуктов к новогоднему столу, которые можно купить уже сейчас

Часть продуттов к новогоднему столу можно купить уже сейчас Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что до Нового года еще почти месяц, уже сейчас можно закупить часть продуктов. Списком с жителями Красноярского края поделились в Роспотребнадзоре.

Лучше всего заранее составить список блюд, которые будут украшать праздничный стол. Так можно будет четко понять, какие продукты нужны. Из готового списка надо вычеркнуть то, что имеет небольшой срок годности. Это молоко, свежие овощи и фрукты, свежая рыба, мясо и выпечка.

А вот заранее можно приобрести:

- консервированные зеленый горошек, кукурузу, маслины и прочие разносолы;

- напитки. К ним относятся пакетированные соки, морсы и алкоголь;

- бакалейная продукция. Это мука, растительное масло, сахар, соль, специи, крупы. То есть те продукты, которые нужны ежедневно и имеют удивительное свойство заканчиваться в самый неподходящий момент;

- яйца. Хранятся около 30 дней, поэтому выбирать их нужно внимательно;

- замороженные рыба и мясо. Как вариант, можно приобрести свежую продукцию и самостоятельно сделать и заморозить полуфабрикаты;

- сладости. Можно купить как готовые наборы, так и на развес;

- деликатесы. К ним относятся сырокопченые колбасы, рыба, икра. При выборе этих товаров надо внимательно осмотреть упаковку и сроки годности.