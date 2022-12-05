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НовостиОбщество5 декабря 2022 4:24

На содержание дорог зимой в Красноярском крае выделено 1,8 миллиарда рублей

Держать на контроле дорожникам надо больше 14 тысяч километров трасс
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

На содержание более чем 14 тысяч километров региональных дорог зимой в Красноярском крае выделено 1,8 миллиарда рублей. На эти средства будет организована работа ледовых переправ, обслуживание межмуниципальных дорог и автозимников, рассказали в правительстве региона.

Пристальнее всего дорожники следят за наиболее протяжёнными маршрутами с интенсивным движением. При этом самыми опасными считаются участки с протяженными виражами и сложным рельефом, а также такие участки дорог, на которых появляются блокирующие движение снежные переметы.

Чтобы обеспечить безопасность движения, рабочие очищают дорожное покрытие и посыпают его противогололедными материалами.

На сегодняшний день в крае открыто 10 зимников из 31. Установить точную дату запуска зимней дороги сложно, так как это зависит от погодных условий. Работают специалисты и на открытии ледовых переправ. Намораживание слоя льда сейчас идет в Каратузском, Бириллюйскои и Мотыгинском районах. Всего будет открыто 18 переправ.