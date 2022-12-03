Еще на 200 миллионов рублей на жилищные сертификаты добавили детям-сиротам в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на жилищные сертификаты для детей-сирот добавят еще 200 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Поправку ко второму чтению проекта регионального бюджета поддержал комитет по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС. Так, по словам председателя комитета Алексея Кулеша, дополнительные 200 миллионов рублей помогут обеспечить квартирами еще 72 человека.