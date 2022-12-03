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НовостиОбщество3 декабря 2022 7:17

Еще на 200 миллионов рублей на жилищные сертификаты добавили детям-сиротам в Красноярском крае

Этого хватит, чтобы обеспечить жильем еще 72 человек
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Еще на 200 миллионов рублей на жилищные сертификаты добавили детям-сиротам в Красноярском крае

Еще на 200 миллионов рублей на жилищные сертификаты добавили детям-сиротам в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на жилищные сертификаты для детей-сирот добавят еще 200 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Поправку ко второму чтению проекта регионального бюджета поддержал комитет по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС. Так, по словам председателя комитета Алексея Кулеша, дополнительные 200 миллионов рублей помогут обеспечить квартирами еще 72 человека.