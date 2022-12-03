Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил награды местным аграриям. Фото: ЧЕРНЫХ Александр

Глава Красноярского края Александр Усс в ходе собрания, посвященного Дню урожая, вручил награды местным аграриям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Именно селяне из года в год, несмотря на все катаклизмы и природные проблемы, показывают такие результаты, которыми гордятся все - и сами жители сел, и те, кто имеет к деревне очень отдаленное отношение. Результат 2022 года – рекордные 34 центнера зерна с гектара. Казалось бы, десять лет назад эти цифры было трудно представить, а сейчас это наша повседневная реальность, которую обеспечили нам вы. Особое восхищение вызывает и рапс, о котором мы узнали пять лет назад, но быстро научились его выращивать и давать рекордные объемы, которыми четвертый год гордится вся страна. Все это благодаря вам и вашим семьям. Итоги у нас отличные, планы у нас грандиозные. Искренне поздравляю вас и говорю спасибо за преданность своему делу, - сказал губернатор.

Различные государственный и региональные награды получили 17 работников сферы сельского хозяйства. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получили четыре человека. А почетной грамоты Президента Российской Федерации удостоился водитель хозяйства «Солянское» Виктор Анисимов, представляющий Рыбинский район.

Еще 12 работников отрасли АПК получили краевой знак отличия «За трудовые заслуги». Один из них – директор ООО «Победа» из Пировского района Сергей Михайлов. Его предприятие доказало, что можно эффективно заниматься сельским хозяйством и на северных территориях. Средняя урожайность в округе – 31,3 центнера с гектара.

Кроме званий и знаков отличий, отличившихся аграриев наградили автомобилями. Александр Усс вручил ключи от отечественных машин 12 победителям трудовых соревнований в сельскохозяйственной отрасли. Новые автомобили работникам агрокомплекса по итогам года вручают уже 14 лет подряд. За этот период времени различные ценные призы получили более ста сотрудников сферы.