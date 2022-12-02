Экс-главу поселка в Красноярском крае обвинили в махинациях с муниципальным жильем

Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-главу поселка в Мотыгинском районе Красноярского края обвинили в махинациях с жильем. Чиновница еще в 2014-2015 годах переписала на свою несовершеннолетнюю дочь социальное жилье. Теперь против женщины заведено уголовное дело о превышении полномочий.

47-летняя Наталья Позднякова решилась на преступление 7 лет назад. Тогда она находилась на посту и.о. главы администрации поселка Раздолинск. Она незаконно оформила на дочь одну из муниципальных квартир.

Жилище предназначалось для нуждающихся категорий населения, и предоставлялось по договору социального найма. Семейство Поздняковой к нуждающимся не относилось. Ущерб, причиненный действиями экс-чиновницы, составил чуть больше 400 тысяч рублей – за этот фокус с недвижимостью Позднякова рискует сесть на 7 лет.